Oederan: Zusammenstoß auf der B 173

An der Einmündung der Gerichtsstraße in die Freiberger Straße/Bundesstraße 173 in Oederan sind am Mittwochnachmittag zwei Pkw der Marke Ford zusammengestoßen. Ursache dafür war offensichtlich ein Vorfahrtsfehler eines der beiden Fahrzeugführer. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 73-jährige Fahrer eines Ford Kuga gegen 17 Uhr von der...