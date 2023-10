Oederaner Blasmusikanten spielen in Wegefarth

Vor ein paar Tagen haben die Oederaner Blasmusikanten noch in Österreich musiziert. Jetzt treten sie wieder in ihrer mittelsächsischen Heimat auf.

Die Oederaner Blasmusikanten sind in den vergangen Tagen viel unterwegs gewesen. „Wir waren auf einer Konzertreise im Zillertal in Österreich und traten an verschiedenen Orten auf. Wir haben zum Beispiel auf 3250 Metern Höhe auf der Panoramaterrasse des Hintertuxer Gletschers musiziert. Auch in einer Gletscherhöhle packten wir die Instrumente...