Oederaner Hospiz bildet ehrenamtliche Helfer aus

Oederan.

Der ambulante Hospizdienst Oederan hat vergangenes Jahr ehrenamtliche Hospizhelfer ausgebildet. Sechs Frauen konnten im November feierlich ihr Zertifikat entgegennehmen. Sie werden nun Schwerstkranke mit ihren Angehörigen in Seniorenheimen, zu Hause oder auch im stationären Hospiz begleiten. Zur Ausbildungszeit gehörte auch ein Einsatz im stationären Hospiz in Oederan. Der ambulante Hospizdienst Oederan möchte nun auch in diesem Jahr wieder ehrenamtliche Hospizhelfer ausbilden. Am 27. Februar, 15 Uhr findet in den Büroräumen, Kleine Kirchgasse 3, eine Informationsveranstaltung zur qualifizierten Ausbildung statt. (fp)