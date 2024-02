Oederan: Team des Hospiz stellt Arbeit vor

Interessierte sind am Samstag zu Führungen durch die Villa eingeladen.

Oederan.

Das Team des Oederaner Hospiz lädt am kommenden Samstag, 24. Februar, ab 14.30 Uhr zu einer Führungen durch das Haus in der Richard-Wagner-Straße 1 ein. Gäste können die Einrichtung kennenlernen, die sich der Pflege und Betreuung schwerkranker Menschen widmet. Während der Führungen gibt es die Möglichkeit, die Villa zu erkunden, das Team kennenzulernen und auch einen Einblick in die Dienstleistungen zu erhalten, die den Bewohnern und ihren Angehörigen angeboten werden. Interessierte an einer Führung sollten sich allerdings vorher anmelden. (fp)