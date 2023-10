Oldtimer-Werkstatt, Autoverleih, Partyraum: In Memmendorf öffnet die „Altblechgallery“ in einer früheren LPG-Werkstatt

Mit einer Schrauberparty ist in Memmendorf die Altblechgallery von Sören Galle gestartet. Oldtimerfans können hier selbst Hand an ihren liebsten Untersatz anlegen, aber auch Partys veranstalten.

Wo einst bärenstarke Agrartechnik repariert und gewartet wurde, werden jetzt in die Jahre gerollte Automobile fit gehalten: In der Altblechgallery Memmendorf. Unter dieser Marke unterbreitet Sören Galle ein neues Angebot rund um chromblitzende Oldtimer. Mit einer PS- und soundstarken Willkommensparty eröffnete er mit seinem Team am Wochenende...