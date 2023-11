Ortsumfahrung Flöha: Was bedeuten die Klagen für die Bauvorbereitung?

Mit den Anfechtungsklagen gegen das Baurecht für den Weiterbau der Ortsumfahrung nach Falkenau entscheiden die Richter über das Vorhaben. Die Landesdirektion hat aber eine Entscheidung getroffen.

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat den Vollzug des Planfeststellungsbeschlusses für den Weiterbau der Ortsumfahrung Flöha gestoppt. Hintergrund sind die am Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen und am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vorliegenden Anfechtungsklagen gegen den Beschluss, der formal Baurecht bedeutet und der nach...