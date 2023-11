Party-Bahnhof in Flöha: Grünes Licht für weitere Veranstaltungen

Nach der erfolgreichen Premiere am letzten Oktober-Wochenende kann Party-Veranstalter Robby Fischer nun die nächsten Projekte vorbereiten. Und er hat auch schon neue Ideen.

Nach dem Erfolg der ersten Bahnhofsparty in Flöha am letzten Oktoberwochenende in Flöha steht nun fest, wie es weitergeht. Wie geplant wird am 25. November die zweite Party in der früheren Eingangshalle des Bahnhofs in Flöha stattfinden, die dann zweigeteilt sein wird mit einem Ü-30-Partybereich im früheren Mitropa-Restaurant, das zuletzt...