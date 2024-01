Rechte Schmierereien in Flöha und Freiberg entdeckt

Unbekannte malen SS-Rune an eine Stützmauer in Flöha und Hakenkreuz auf einen Parkplatz in Freiberg.

Flöha/Freiberg. Unbekannte haben im Bereich der Augustusburger Straße/Untere Güterbahnhofstraße in Flöha am Donnerstag eine Stützmauer beschmiert. Laut Polizei wurden mit roter Farbe zwei Schriftzüge sowie eine SS-Rune auf einer Länge von etwa 16 Metern gesprüht. Nur einen Tag später am Freitag wurden mehrere Graffiti in Freiberg entdeckt. Mit rechten Schriftzügen und Symbolen haben Unbekannte den Asphalt eines Parkplatzes am Fuchsmühlenweg beschmiert: unter anderem mit einem etwa 90 mal 90 Zentimeter großen Hakenkreuz und einem etwa sechs Meter langen ausländerfeindlichen Schriftzug. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (fp)