Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung: So will Eppendorf mehr Hortplätze für Grundschulkinder schaffen

Bürgermeister Axel Röthling hat dem Gemeinderat Ideen vorgestellt, wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung umgesetzt werden soll. Dabei spielte ein möglicher Sporthallen-Neubau eine Rolle.

Jedes Grundschulkind in Deutschland soll die Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung haben, so will es die Bundesregierung. Der Rechtsanspruch soll ab 2026 Schritt für Schritt umgesetzt werden.