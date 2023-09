Sat 1 sendet „Hochzeit auf den ersten Blick“ aus Schloss Lichtenwalde: Wenn zwei Fremde „ja“ zueinander sagen

Wer diese Woche die beliebte Doku-Soap einschaltet, entdeckt bekannte Gesichter, etwa eine Gastronomin und eine Standesbeamtin. Doch wie stabil ist eine Ehe, wenn man den Partner noch nie gesehen hat?

Alexandra ist eine moderne Frau. Berufstätig, selbstbestimmt. Und doch steht sie in ihrem weißen Brautkleid in der Gräflichen Bibliothek von Schloss Lichtenwalde und heiratet einen Mann, den andere für sie ausgesucht haben. Und den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat.