Schönerstadt sucht neuen Schützenkönig

Am kommenden Samstag muss der hölzerne Vogel wieder Federn lassen. Die Schützengesellschaft hat ein umfangreiches Programm vorbereitet, denn sie feiert auch ein kleines Jubiläum.

Am kommenden Wochenende wird in Schönerstadt wieder ein König gekrönt. Er darf im Oederaner Ortsteils in den Kreisen der Schützengesellschaft Schönerstadt 1862 für ein Jahr den Titel einer Majestät tragen.