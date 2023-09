Schwanensee-Aufführung in Augustusburg: Am Sonntag nur noch wenige Restkarten

Das Konzert der Jungen Philharmonie am Wochenende in der Stadtkirche in Augustusburg wird ein musikalischer Höhepunkt, wie die Nachfrage zeigt.

Das Sinfoniekonzert der Jungen Philharmonie Augustusburg am Samstag und Sonntag in der Augustusburger Stadtkirche St. Petri erfreut sich großer Nachfrage. Wie Kirchenmusiker Pascal Kaufmann, der das Orchester mit 55 jungen Musikerinnen und Musikern leitet, informiert, gibt es für das Konzert am Sonnabend noch Tickets an der Abendkasse, für...