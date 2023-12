Silvesterblasen in Augustusburg: Hoheit mit Heiterkeit und Haltung im eiskalten Wind

Der Jahresabschluss im Schloss Augustusburg hat eine lange Tradition. Die Kurfürstin Anna alias Birgit Lehmann lässt sich dabei nicht aus der Fassung bringen und erntet den Dank des Publikums.

Während am Silvesternachmittag allerorts Straßen und Wege annähernd leergefegt sind, ist am letzten Tag des Jahres in Augustusburg beinahe schon eine Völkerwanderung zu beobachten. Hinauf auf den Berg ins Schloss pilgern die Menschen zum Silvesterblasen. Seit 1991 ist der Jahresausklang mit Blasmusik und kurfürstlichen Lebensweisheiten...