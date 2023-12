Sirenenalarm am Silvesternachmittag in Erdmannsdorf - Was ist passiert?

Feuerwehreinsatz am letzten Tag des Jahres im Ortsteil von Augustusburg: Betroffen war eine Autofahrerin.

Sirenenalarm gegen 16 Uhr, am letzten Tag des Jahres in Erdmannsdorf. Feuerwehrleute wurden am Nachmittag zur Chemnitzer Straße/Friedhofstraße in den Augustusburger Ortsteil gerufen. Laut Polizeiangaben hatte ein Seat während der Fahrt auf der Chemnitzer Straße vermutlich einen technischen Defekt. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug noch schnell...