So geht es mit der Katzenstation in Flöha weiter

Der gesicherte Umzug ist für den Tierschutzverein Flöha und Umgebung ein Grund zur Freude. Zugleich aber beklagt die Vereinsvorsitzende, dass noch nie so viele Katzen ausgesetzt werden wie jetzt.

Der Tierschutzverein Flöha und Umgebung kann aufatmen. Es gibt ein neues Domizil für die Katzenauffangstation, die der Verein seit mehr als zehn Jahren betreibt. Ende des Jahres muss der Tierschutzverein die bislang genutzten Räume für die Unterbringung von verletzten oder in Not geratenen Tieren in der Buntpapierfabrik verlassen. Die Stadt...