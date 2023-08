Sportler in Flöha bekommen besonderen Besuch

Auf der Minigolfanlage in Flöha geht es in der Regel ruhig zu. Das ändert sich an diesem Sonntag. Dann macht Radio-Moderator Silvio Zschage mit seinem Musik-Mix-Mobil an der Turnerstraße Station.

Sport und Unterhaltung im Doppelpack gibt es am Sonntag in Flöha. Wer ein Fan des runden Leders ist, kann sich im Auenstadion ab 15 Uhr das Fußball-Testspiel zwischen dem TSV Flöha und dem BSC Freiberg anschauen und anschließend seine Schritte auf die Minigolfanlage lenken, um Augenzeuge einer Premiere zu werden.