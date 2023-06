Tag der offenen Tür in der Musikschule Flöha

Am Donnerstag öffnet die Musikschule Flöha von 15:15 bis19 Uhr die Türen für kleine und große Musikliebhaber. In den Unterrichtsräumen in der Bahnhofstraße 8a werden verschiedenste Instrumente vorgestellt. Hier kann man ausprobieren, welches musikalische Talent bisher unentdeckt blieb oder sich auch gleich für ein Instrument entscheiden, welches...