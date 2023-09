Tag des offenen Denkmals in Flöha: Zeitzeuge führt durch unbekannte Ecken der Alten Baumwolle

Wer das künftige Stadtzentrum „Alte Baumwolle“ einmal anders kennenlernen will, ist am Sonntag in Flöha gerade richtig. Auch andere Bauwerke in der Region öffnen ihre Türen.

Viele Flöhaer kennen den Wasserbau der Alten Baumwolle mit der städtischen Bibliothek oder auch das Einkaufszentrum im sogenannten Leipziger Bau. Doch auf dem Gelände gibt es auch Fabrikantenvillen, den Park, die ehemalige Gärtnerei, Sozialbauten und Arbeiterwohnhäuser.