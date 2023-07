Textilstätte in Braunsdorf präsentiert Bildende Kunst

Unter großem Interesse ist in der Historischen Schauweberei Braunsdorf die Ausstellungseröffnung der Chemnitzer Malerin Patricia Huck vollzogen worden. Über 50 Interessierte folgten am Mittwochabend der Einladung in die von Werkatmosphäre bestimmten Räume der Galerie Inselsteig. Farbenfroh und märchenhaft, doch komplex, den Betrachter...