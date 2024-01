Trends auf der Hochzeitsmesse im Schloss Lichtenwalde: Vom schwarzen Kleid bis zur „Nackttorte“

In Lichtenwalde sind am Sonntag Heiratswillige auf ihre Kosten gekommen: 20 Aussteller zeigten, was an Mode, Torte und Deko so angesagt ist.

Wallende Kleider, funkelnde Ringe, süße Torten, weiße Tauben – wer den schönsten Tag im Leben plant, hat bei den Produkten und Dienstleistungen die Qual der Wahl. 20 Aussteller zum Thema Hochzeit präsentierten ihre Angebote am Sonntag im Schloss Lichtenwalde. Modenschauen und Auftritte der Tanzschule Köhler-Schimmel sorgten für ein...