Vanja Sky und US Rails in Oederan: Das erwartet Freunde des Bluesrock in der „Tenne“

Es geht wieder los in Oederan: Ein Jahr nach seiner „Wiederauferstehung“ hat der Club ein volles Bühnenprogramm zu bieten. Auch Country soll zu hören sein, aber nicht auf althergebrachte Weise.

Gerade mal ein Jahr ist es her, da begann mit dem schwedischen Folk-Musiker Stefan Johansson eine Ära neu: Im September 2022 erklang in der „Tenne“ in Oederan erstmals wieder Live-Musik. So mancher hätte das lange nicht für möglich gehalten. Zwar hatte der gemütlich eingerichtete Club unter dem Spitzdach, der eben an eine Tenne oder...