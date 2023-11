Verschwundene Koffer und gealterte Stewardessen: Kabarett „Die Raspel“ aus Dresden kommt nach Oederan

Was man an Flughäfen so alles erlebt, ist Thema des Abendprogramms im Bürgersaal. Bitte anschnallen!

Oederan/Dresden.

Merkwürdige und erheiternde Erlebnisse an Flughäfen sind das Thema eine Kabarett-Abends in Oederan. Dort gastiert „die Raspel“ aus Dresden mit ihrem Programm. Ein Protagonist ist Otto (Roland Dix), der in 40 Jahren Arbeit in der Flughafenlogistik viel erlebt hat. In der Ankündigung heißt es: „International Airport - mit diesem Song, gesungen von Susan Raye, starten wir gemeinsam in die Welt der verschwundenen Koffer und in den Alltag der mittlerweile gealterten Stewardessen.“ Dabei kommen zum Beispiel auch der Zöllner und die Toilettenfrau zu Wort.