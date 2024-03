Wenn die Politik das Kabarett überholen will: „Die Kaktusblüte“ aus Dresden zu Gast in Oederan

Viel Meinung, wenig Ahnung – unter diesem Motto stellen sich die Satiriker aus Dresden in Oederan ein. Wortwitz und Musik-Parodien sind zu erwarten.

Oederan. Sie sind das unbekannteste Kabarett Deutschlands, und das hat sich bis in den letzten Winkel des Landes herumgesprochen – das behauptet „Die Kaktusblüte“ aus Dresden von sich. In Oederan braucht man sie jedenfalls nicht mehr vorzustellen, denn sie sind nicht zum ersten Mal zu Gast.

Versprochen werden Wortwitz, Musik und „Funsportarten“. Einzige Befürchtung: Dass die Politik das Kabarett überholen könnte.

Wer mitlachen will, kann in der Stadtinformation Oederan am Markt 6 Karten kaufen, Telefon 037292/27128, inf.sv@oederan.de. Online-Tickets gibt es bei Eventim. Die Karten kosten 17 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Der Spaß beginnt am 9. März um 19.30 Uhr im Bürgersaal am Markt 7, Einlass ab 18.45 Uhr. (eva)