Waldweihnacht und Wildweihnacht in Augustusburg

In der Nähe des Augustusburger Kunnersteins gibt es am Wochenende gleich zwei Feste, die die Weihnachtszeit einläuten wollen.

Ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt erwartet die Besucher am Samstag im Augustusburger Villenviertel. Dort findet zum zweiten Mal ein Waldweihnachtsmarkt statt. Organisatorin Nicolle Tüchert vom Hotel am Kunnerstein lädt alle Interessierten dazu ab 11 Uhr ein, in gemütlicher Atmosphäre den Nachmittag auf dem Hof des Kunnersteiner Hotels zu...