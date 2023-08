Warum Fünftklässler am Gymnasium Flöha einen besonders guten Start haben

Am Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Flöha gibt es ein bewährtes Projekt dafür, dass sich die neuen Fünftklässler möglichst schnell eingewöhnen.

Schülerpaten geben in Flöha den Neuen Starthilfe, um den Mädchen und Jungen in den beiden fünften Klassen des Samuel-von-Pufendorf-Gymnasiums in Flöha den Anfang an der neuen Schule zu erleichtern. Und damit sie sich schnell einleben, gibt es das Projekt Schülerpaten. „Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 9 bis 12 stellen sich...