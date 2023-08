Was die Gemeinde Eppendorf mit der Wendeschleife in Großwaltersdorf plant

Die Gemeinderäte in Eppendorf haben den Weg für mehrere Bauvorhaben in den Ortsteilen freigemacht - darunter in Großwaltersdorf.

In Großwalterdorf soll die Wendeschleife am Ortsausgang in Richtung Mittelsaida saniert werden. Dafür hat der Gemeinderat die Aufträge vergeben. „Wir haben vor, die Fahrbahnoberfläche zu erneuern und dabei die Entwässerung auf Vordermann zu bringen“, sagte die Eppendorfer Bauamtsleiterin Julia Klüber. In Großwalterdorf soll die Wendeschleife am Ortsausgang in Richtung Mittelsaida saniert werden. Dafür hat der Gemeinderat die Aufträge vergeben. „Wir haben vor, die Fahrbahnoberfläche zu erneuern und dabei die Entwässerung auf Vordermann zu bringen“, sagte die Eppendorfer Bauamtsleiterin Julia Klüber.