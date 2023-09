Was die neue Museumschefin für Oederan und Gahlenz plant

Eine Geologin ist neue Museumschefin in Oederan. Michaela Kruse ist als Abteilungsleiterin für Kultur, Museen, Vereine und das Stadtarchiv in Oederan verantwortlich.

Personalwechsel an der Spitze des Sachgebiets Kultur und Museen der Stadt Oederan: Mit Wochenbeginn zeichnet Michaela Kruse als neue Abteilungsleiterin für die Geschicke des Bereichs verantwortlich, der ebenso das Vereinswesen in der Stadt des Klein Erzgebirges umfasst. Zudem fällt das Stadtarchiv in diesen Zuständigkeitsbereich. In den...