Was ein Hennersdorfer Bildhauer mit dem Chemnitzer Klapperbrunnen zu tun hat.

Einer der schönsten Brunnen in Chemnitz, der sogenannte Klapperbrunnen, wird am Freitag nach einer umfassenden Restauration offiziell wieder in Betrieb genommen. Rund um diesen beliebten Brunnen am Busbahnhof gibt es einige Anekdoten zu berichten, sagt Erik Neukirchner. Der Hennersdorfer kennt den Brunnen sehr genau, er ist der Restaurator und...