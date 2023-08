Was Falkenau mit Thomas Gottschalk verbindet

Viele Gäste kamen zum Heimatverein Falkenau, um das Sommerkonzert in der Kirche zu hören. Unter dem Motto „Of de Barg, do is halt lustig“ spielte das Erzgebirgsensemble Aue. Der Klangkörper aus dem Erzgebirge hatte sich zusätzlich verschiedene Künstler eingeladen, die für einen kurzweiligen Nachmittag sorgten.