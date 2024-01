Webmuster aus Peru und Bolivien: Museum in Oederan startet Kursreihe

Erwachsene mit und ohne Vorkenntnisse können im Museum am Markt das Handwerk der Weberei lernen. Der erste Kurs beginnt am zweiten Januarwochenende.

Entspannen und etwas Neues lernen - diese Möglichkeit haben handwerklich Interessierte bei den Kursen im Museum „Die Weberei“ in Oederan. Unter der Leitung von Webmeisterin Helga Hofmeister und anderen Fachkräften steht ein großes Programm an. Los geht es am 13. und 14. Januar mit doppelseitigen Webmustern aus Peru und Bolivien unter der...