Weihnachtsmann fährt wieder mit der Kutsche durch Flöha und Falkenau

Am Sonntag findet die Rundfahrt zum vierten Mal statt. Geboren wurde die Idee während der Coronapandemie als Notlösung. Inzwischen ist das Spektakel zu einer beliebten Tradition geworden.

Noch kann sich der Weihnachtsmann eine Pause leisten. Aber am Sonntag ist es vorbei mit der Ruhe, denn dann geht die Post ab in Flöha und Falkenau. Zum vierten Mal wird der Weihnachtsmann mit seiner Pferdekutsche durch die Stadt fahren. Start ist Uhr in Falkenau. Die Route führt über die Villa Gückelsberg ins Lärchental und zurück in die...