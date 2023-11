Weihnachtsmann kommt mit Oldtimer zum Flöhaer Adventszauber

Rund um die Georgenkirche in Flöha können sich die Besucher am Wochenende auf die Vorweihnachtszeit einstimmen und etwas zur Ruhe kommen. Aber auch verschiedene Programme sind geplant.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Flöha pflegen ihren Fuhrpark regelmäßig. Doch in diesen Tagen wurde vor allem ein historisches Auto auf Vordermann gebracht. Denn das Fahrzeug vom Typ S 4000, das vor reichlich 60 Jahren in der ehemaligen DDR gebaut wurde, hat am kommenden Wochenende einen Sondereinsatz.