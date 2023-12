Weihnachtsmann kommt zur Schauweberei Braunsdorf

Der Förderverein Braunsdorf im Zschopautal macht sich seit Jahren um das gesellschaftliche Leben im Niederwiesaer Ortsteil verdient. Jetzt hat das Team den Weihnachtsmarkt organisiert.

Auf dem Gelände an der Schauweberei Braunsdorf wird sich am 10. Dezember der Weihnachtsmann mit seinem Wichtel einfinden, um kleine Geschenke zu verteilen. Denn das Areal am Zschopau-Ufer ist an diesem Tag Schauplatz eines kleinen Weihnachtsmarktes. Wie in den vergangenen Jahren lädt dazu der Förderverein Braunsdorf im Zschopautal ein. Die...