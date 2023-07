Wie aus einem Betriebsgebäude in Flöha beinahe eine Asylbewerberunterkunft geworden wäre

Die aktuellen Sanierungsarbeiten am Betriebsgebäude der Eins Energie in Flöha-Plaue und und eine signalrot markierte, aber anonym gestellte Frage bei Facebook, ob denn jemand etwas darüber wisse, dass in das „ehemalige Eins Energie Gebäude eine Asylunterkunft rein soll“ - mehr Zutaten braucht es heutzutage nicht in der Gerüchteküche.