Wie klingt eine Glühlampe? Konzertreihe mit experimenteller Musik im Lehngericht Augustusburg

Mit der Lehnmusik wird Augustusburg bis Mitte Oktober zum Mekka der experimentellen Klänge. Mehrere internationale Stars der Szene präsentieren die Vielfalt der Klangerzeugung. Getanzt wird auch.

Das Lehngericht in Augustusburg wird in den nächsten Wochen zum Mekka der experimentellen Musik. Von elektronisch erzeugten Klängen über albanische Chormusik bis hin zum Musizieren einer Fahrradfelge mit Wasser und dem Klang einer Glühlampe reicht die Palette. Los geht es am Sonnabend ab 20 Uhr mit dem Duo Beispiel: Jan Jelinek und der aus...