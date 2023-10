Wie kommt der Post-Briefkasten ins Schloss Augustusburg?

Am höchsten Punkt der Stadt Augustusburg befindet sich ein Briefkasten. Wer dort seine Post einwerfen will, braucht Kondition. Wer die nicht hat, findet Alternativen in tiefer gelegenen Gebieten.

Wer in diesen Briefkasten seine Post einwerfen will, braucht Kondition: Am höchsten Punkt der Stadt Augustusburg im nördlichen Torhaus des Schlosses, also auf etwa 516 Meter Meeresspiegelhöhe, befindet sich ein Post-Briefkasten. Es dürfte einer der höchstgelegenen von insgesamt mehr als 800 Briefkästen im Landkreis Mittelsachsen sein.... Wer in diesen Briefkasten seine Post einwerfen will, braucht Kondition: Am höchsten Punkt der Stadt Augustusburg im nördlichen Torhaus des Schlosses, also auf etwa 516 Meter Meeresspiegelhöhe, befindet sich ein Post-Briefkasten. Es dürfte einer der höchstgelegenen von insgesamt mehr als 800 Briefkästen im Landkreis Mittelsachsen sein....