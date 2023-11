Wie Tiere klingen: In Flöha gastiert ein Sinfonieorchester in der Grundschulturnhalle

Die Neue Philharmonie Berlin reist seit gut zwei Jahren durchs Land, um an Grundschulen Konzerte zu geben und Kinder mit der klassischen Musik vertraut zu machen. Am Freitag ist Flöha an der Reihe.

Die Turnhalle der Friedrich-Schiller-Grundschule in Flöha wird am Freitag zum Konzertsaal. Die Neue Philharmonie aus Berlin gastiert auf ihrer Schulkonzert-Tournee mit 15 Musikern in Flöha und bringt den „Karneval der Tiere" zur Aufführung. Das Stück des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns aus dem Jahr 1886 charakterisiert die...