Wieder Vandalismus am Bahnhof Flöha: zehn Sachbeschädigungen seit Dezember

Einer der neuen Fahrstühle ist massiv beschädigt worden. Die Bundespolizei spricht von einem bekannten Problem. Und wie sieht es mit den Bauarbeiten im Bahnhofstunnel aus?

Die Freude war groß bei Menschen, die mit Kinderwagen, Fahrrad, Rollstuhl oder schwerem Gepäck unterwegs sind: Im Dezember gingen am Bahnhof Flöha drei Aufzüge in Betrieb. Jeder der drei Doppelbahnsteige ist nun barrierefrei erreichbar. Auch die Bahnsteige wurden dafür in der Höhe angepasst. Die gesamte Modernisierung und der barrierefreie...