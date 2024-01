Winterfütterung für Vögel ja oder nein? Das sagen Experten aus dem Erzgebirge

Am Wochenende lief die Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ des Nabu. Sie soll zum Vogelschutz im Garten anregen. Doch wie geht das? Ist das Vogelhaus immer die beste Lösung?

Großes Geflatter: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hatte zur „Stunde der Wintervögel“ eingeladen - in ganz Deutschland waren Naturfreunde aufgerufen, eine Stunde in Garten oder Park die gefiederten Gäste zu zählen. Die Ergebnisse sollen helfen, Verbreitung oder auch Gefährdung von Vögeln in besiedelten Gebieten zu verstehen....