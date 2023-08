Wo Napoleon übernachtet hat: Bald Leben im ehemaligen Gasthof „Drei Schwanen“ in Oederan?

Seit vielen Jahren in Oederan ein Thema, nun bewegt sich etwas: Die Fassade des ehemaligen Gasthofes „Drei Schwanen“ an der Kreuzung Chemnitzer/Frankenberger Straße in Oederan ist frisch saniert. Doch dahinter befindet sich eine leere Bauhülle. Doch nun gibt es die Idee, diese Fläche dauerhaft zu nutzen.