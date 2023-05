Wohin es Ausflügler zum Männertag lockt

Musik und gute Laune zum Männertag: Im Freibad Erdmannsdorf klang am Vormittag aus den Boxen gerade der Ostklassiker "Zeit, die nie vergeht", als sich in den Sound das Tuckern zweier historischer Traktoren mischte. An einen Lanz und einen Le Percheron waren jeweils Anhänger gekoppelt, auf denen einige gut gelaunte Ausflügler Platz genommen hatten....