Männertag im Raum Freiberg: Wandern, Radeln und Feiern

Claudia Hübler (47) aus Halsbrücke, ihre Tochter Anna (19) aus Großschirma und Sindy Goldberg (44) aus Halsbrücke waren am Himmelfahrtstag mit einem Bollerwagen unterwegs. Hier machen sie am Brauhaus am Bahnhof (BAB) in Halsbrücke Station. Foto: Andy Scharf