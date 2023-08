Wohnen im ehemaligen Bürgermeisterbüro: So geht das in Flöha

Ein historisches Gebäude in Flöha ist zum modernen Wohnhaus umgebaut worden: Die Sparkasse Mittelsachsen als Eigentümer der Immobilie, der DRK-Kreisverband Freiberg-Rochlitz als Betreiber sowie die Stadt Flöha als Kooperationspartner haben das Projekt in einem bekannten Haus in der Stadt der zwei Flüsse gemeinsam in Angriff genommen.