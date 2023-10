Wussten Sie das? In Gahlenz steht ein Fürstenzug en miniature

Seit 1963 treffen sich Männer aus Gahlenz zum Schnitzen. Seit 1991 gehören sie als Schnitzgruppe zum Heimatverein Gahlenz. In unzähligen Stunden haben sie Raritäten geschnitzt, gebaut und gewerkelt.

In der Vitrine an der Wand ist ein besonderer Schatz aufbewahrt: Hier stehen Markgrafen, Könige, Kurfürsten und Herzöge der Wettiner in Miniatur. Walfried Schulze (86) hat den Dresdner Fürstenzug in 760 Arbeitsstunden zwischen 2005 und 2007 geschnitzt. Aber auch andere wunderschöne geschnitzte und gedrechselte Holzfiguren schmücken den...