Zehnjährige aus Lichtenwalde muss an der B 169 in Chemnitz aussteigen: Hat der Busfahrer den Haltewunsch übersehen?

Eine Mutter aus Lichtenwalde sagt, der Busfahrer habe ihr Kind trotz Stopp-Taste erst an der gefährlichen Straße mehr als einen Kilometer von zu Hause rausgelassen. Regiobus bestreitet den Vorfall.

Eine Familie aus Lichtenwalde, zwei Töchter, 10 und 11 Jahre alt. Seit August besuchen beide die Oberschule in Frankenberg. Die Kinder kommen nachmittags mit der Linie 640 und müssen an der Haltestelle Lichtenwalder Höhe aussteigen. Die Mutter, die ihren Namen nicht nennen will, schildert das Erlebte.