Zum Krieg in Israel: Friedensgebet in Augustusburg

Nach dem Angriff der Palästinenserorganisation Hamas soll es in der Stadtkirche einen Raum für Sorgen und Ängste und für die Suche nach Frieden geben.

Augustusburg.

Der Angriff der Hamas auf Israel hat Christen in Augustusburg bewogen, zu einem Friedensgebet aufzurufen. Uwe Winkler, evangelisch-lutherischer Pfarrer im Ruhestand, sagt: „Die furchtbare Situation der vielen Kriege macht betroffen. Wir wollen in der Kirche einen Raum geben, damit Menschen ihre Sorgen zum Ausdruck bringen können.“ Jeder sei zu dem Gebet ganz herzlich eingeladen. Uwe Winkler stellt auch die Frage: „Haben wir uns schon zu sehr an den Krieg in der Ukraine gewöhnt und an die Spannungen und kriegerischen Auseinandersetzungen auch in den afrikanischen Ländern wie zum Beispiel Nigeria, Libyen, Mali?“ (eva)