14 offenbar illegal eingereiste Personen laufen durch Mittelsaida – ein Bürger informiert die Polizei

Die Personen stammen nach eigenen Aussagen aus Syrien. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der illegalen Einreise.

14 offenbar illegal eingereiste Personen sind nach einem Bürgerhinweis am Freitagmittag in der Ortslage Mittelsaida aufgegriffen worden. Laut einer Pressemitteilung sei die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Freitagmittag von einem Bürger über eine größere Gruppe ausländischer Personen informiert worden, welche zu Fuß in...