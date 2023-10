22-Jährige aus Raum Freiberg steht wegen Totschlags vor dem Landgericht

Eine junge Frau aus dem Freiberger Raum muss sich ab Donnerstag vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Sie wird des Totschlags durch Unterlassen beschuldigt.

Am Landgericht Chemnitz hat am Donnerstag der Prozess gegen eine 22-jährige Frau aus dem Raum Freiberg vor der Zweiten Strafkammer begonnen. Sie ist des Totschlags durch Unterlassen angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft wird die Angeklagte beschuldigt, den Tod des Kindes nach der Geburt am 3. Juli vorigen Jahres in der Wohnung ihres damaligen...