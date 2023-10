70 Jahre Saitenspielkreis: Musikalisches Jubiläum in Brand-Erbisdorf

Vor 120 Jahren wurde die Landeskirchliche Gemeinschaft gegründet, damals noch in einer kleinen Wohnung. Mit den Jahren wuchs sie und ist heute sehr lebendig. Zwei Jubiläen erinnern an die Geschichte.

Siegfried Knoll hält eine alte Bibel in der Hand. Sie ist zerlesen und abgegriffen und wurde seinerzeit vermutlich in hoher Auflage verbreitet. Nichts Besonderes also, möchte man annehmen. Doch für den Leiter der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Brand-Erbisdorf ist ihr Erscheinungsjahr bemerkenswert. 1903, dasselbe Jahr, in dem die...