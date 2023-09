Änderung der Tagesordnung im Stadtrat Freiberg: Vorkaufsrecht für Kanzleilehngut Halsbrücke wird anders behandelt

Der Tagesordnungspunkt zum Vorkaufsrecht für Flurstücke des Kanzleilehngutes musste abgeändert werden.

Anders als in der Tagesordnung veröffentlicht, soll der Freiberger Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstag noch nicht über das Vorkaufsrecht für drei Flurstücke des Kanzleilehngutes in Halsbrücke beschließen. Darüber informierte Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) im Vorfeld der Sitzung. Das Gut war Ende Mai an einen...